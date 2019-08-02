ИА "Ореанда-Новости" В городе Пушкине, расположенным в пределах другого города федерального значения Санкт-Петербурга, местными властями и благотворителями было принято решение отреставрировать памятник деревянного зодчества.

Прихожане называли храм, который расположен на территории братского кладбища, «Утоли моя печали». Основное его предназначение заключалось в том, что здесь отпевали погибших во время Первой мировой войны солдат. По информации, предоставленной директором благотворительного фонда «Воинский собор» Владимиром Филипповым, на братском кладбище захоронено несколько тысяч солдат. Российский император Николай Второй впервые официально утвердил данное братское захоронение для погибших на фронтах Первой мировой войны солдат.

Могилы братского кладбища были снесены решением советских властей в 1934 году. Позднее аналогичная участь ожидала и сам деревянный храм. Долгое время этот мемориал был забыт. Первое богослужение здесь состоялось только спустя шестьдесят лет после того, как храм снесли. А вчера, 1 августа, на месте будущего строительства деревянного храма состоялась торжественная церемония закладки камня. Примечательно, что этот день был выбран неслучайно – именно в этот день сто пять лет назад началась Первая мировая война.

Возведение памятника деревянного зодчества запланировано на следующий год. В планах организаторов создать на этом месте целый комплекс мемориального характера под названием «Могила неизвестного солдата Первой мировой войны».