ИА «Ореанда-Новости». В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и её детей, сообщает «МК».



Сейчас с мужчиной ведёт переговоры полиция. По некоторым данным, мужчина страдает от психического расстройства.



Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что преступник требует 200 миллионов долларов и назначения командующим Росгвардии.



Инцидент произошёл на Ессентукской улице. Пока неизвестно, есть ли у мужчины оружие.