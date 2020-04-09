09.04.2020, 18:04
В Пятигорске мужчина взял заложников и потребовал назначить его главой Росгвардии
ИА «Ореанда-Новости». В Пятигорске мужчина захватил в заложники сестру и её детей, сообщает «МК».
Сейчас с мужчиной ведёт переговоры полиция. По некоторым данным, мужчина страдает от психического расстройства.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что преступник требует 200 миллионов долларов и назначения командующим Росгвардии.
Инцидент произошёл на Ессентукской улице. Пока неизвестно, есть ли у мужчины оружие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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