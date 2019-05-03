ИА «Ореанда-Новости» Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной обща лишь граница, однако в раде заявили, что межу соседними государствами гораздо больше общего, чем просто граница.

Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович. Как заявил политик, Россию и Украину объединяют, в первую очередь, семейные связи: родственники, друзья.

Также депутат считает ошибкой то, что власти продолжают «прочерчивать линию ненависти», при этом, не замечая, что именно объединяет Россию и Украину.