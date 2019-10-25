ИА «Ореанда-Новости».Предиабетом страдает каждый пятый россиянин. Каждому второму жителю России ничего неизвестно о том, что собой представляет предиабет, и что он является предшественником сахарного диабета второго типа. Об этом рассказала академик РАН Марина Шестакова, возглавляющая ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии".



Фонд "Общественное мнение" провёл опрос, по результатам которого выяснилось, что почти 60 % россиян знают о сахарном диабете второго типа. Однако 74 % опрошенных даже не слышали о предиабете.

Предиабетом называют нарушение углеводного обмена. Из-за этого у человека повышается уровень глюкозы в крови.