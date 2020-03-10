ИА «Ореанда-Новости». Академик РАН заявил, что нет причин паниковать из-за коронавируса. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко призвал прекратить панику.

Онищенко отметил, что есть положительный пример страны, которая справилась с паникой и практически победила сам коронавирус. Так, КНР уже почти полностью купировала серьёзную вспышку заболевания.

На данный момент статистика заболевания показывает, что ситуация в КНР идёт к улучшению. Многие организации уже осуществили переход сотрудников с удалённой формы работы обратно в офис. Кроме того, там были закрыты все временные госпитали, которые были организованы для приёма заразившихся коронавирусом.

Число зараженных в материковом Китае на данный момент составляет 80 754 человек, из которых излечились 59 897 заболевших.