ИА "Ореанда-Новости". В регионах России начались сокращения рядов Госавтоинспекции.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Всего предполагается сократить штат сотрудников органов почти на 2 тысячи человек.

В сообщении говорится, что центральный аппарат ГИБДД затронут не будет. Изменения коснутся только численности некоторых региональных подразделений Госавтоинспекции.

По словам источника, сокращения в численности штата не должны оказать никакого влияния на качество работы ведомства в целом. Сокращение связано с тем, что происходит укрепление подразделений МВД по вопросам миграции.

Министерство внутренних дел пока эту информацию никак не прокомментировали.