ИА «Ореанда-Новости». В регионах проходят обыски офисов Фонда борьбы с коррупцией.

Мероприятия коснулись 30 регионов России. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Обыски проходят в рамках следствия по уголовному делу об отмывании денег. В процессе из подразделений изымаются различные предметы и документы, которые могут в дальнейшем проходить по делу в качестве улик.

Следственный комитет расследует дело, возбуждённое против фонда, основанного Алексеем Навальным. Речь идёт о возможной легализации средств, которые служили источником финансирования ФБК. По мнению следствия, деньги в рублях и валюте, направленные на финансирование, были получены заведомо преступным путём.

В процессе расследования на счета Фонда и организации «Защита прав граждан» были наложены аресты. Кроме того под судебное ограничение попали ещё больше сотни счетов физических и юридических лиц, связанных с делом.