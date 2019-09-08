ИА «Ореанда-Новости» Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), входящего в состав государственной корпорации «Роскосмос», задержала 14 человек, которые намеревались проникнуть на территорию предприятия.

«Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации «Роскосмос» произведено задержание сначала двух, а позднее ещё двенадцати человек», – сказано в сообщении, на официальном сайте «Роскосмоса». Задержанные доставлены в полицию.

В сообщении также указано, что 7 сентября были задержаны и переданы полицейским ещё три человека, которые производили несанкционированную съёмку. В пресс-службе «Роскосмоса» пояснили, что «злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет».

Помимо этого выяснилось, что. Об инциденте уведомлены правоохранительные органы.