ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты из министерства природных ресурсов устанавливают причины массовой гибели рыбы в водоёме Ростовской области. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Первые фотографии берега реки в Ростове-на-Дону, заполненного огромным количеством мёртвой рыбы, появились в социальной сети «Вконтакте». Пользователи сообщили, что это пелегас и окунь, которые начали массово вымирать по необъяснимой причине.

Представители министерства природных ресурсов сообщили, что информация о данном инциденте уже поступила в дежурную службу, и специалисты разбираются в причинах гибели рыбы. Инцидентом также занимают эксперты из Азовского научного института рыбного хозяйства.