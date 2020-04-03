ИА «Ореанда-Новости». В рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes вновь сменился лидер. Владелица акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла статус самой богатой женщины России. По версии Forbes, лидером рейтинга самых богатых россиянок стала Елена Батурина – президент компании Inteco Management.

Причиной таких изменений стали перемены в оценке основного актива Бакальчук – интернет-магазина Wildberries. Также на состояние Бакальчук сказался неустойчивый курс рубля.

Тем временем состояние Батуриной, как сообщает издание, практически не изменилось. Это объясняется тем, что её основные активы находятся за пределами страны.

Forbes оценил состояние Батуриной в 1,3 миллиарда долларов. Состояние Бакальчук же сократилось до 1 миллиарда долларов.