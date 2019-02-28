ИА «Ореанда-Новости». Всемирный банк опубликовал рейтинг стран мира по признаку гендерного равенства. В рейтинг вошли 187 стран, в том числе Россия, набравшая 73,13 баллов по 100-балльной шкале и уступившая большинству прежних советских республик. Об этом сообщает РБК.

Согласно рейтингу Всемирного банка, шести странам мира удалось достичь абсолютного гендерного равенства. Эксперты оценили страны по 35 различным показателям в таких областях, как семейное, трудовое, имущественное право. На вершине рейтинга с оценкой в 100 баллов - Франция, Швеция, Латвия, Бельгия, Дания, Люксембург.

Исследование «Женщины, бизнес и закон» имело целью изучить законодательную базу в разных странах, выявить, какие изменения были внесены в неё за последнее десятилетие, и то, какое влияние оказало законодательство на права женщин.

Так, для оценки законодательства использовалось восемь основных показателей. Это брак, дети, возможности устройства на работу, оплата труда и пенсия, свобода передвижения, ведение своего бизнеса и возможность женщин управлять собственными активами. Например, показатель наличия детей отражает оценку законов о родительских правах, материнстве, отцовстве, нормативно-правовых актов, касающихся декрета, которые могут оказать влияние на желание женщины завести семью.

Самый большой прогресс в области равенства полов продемонстрировала Франция: множество изменений законодательства позволило ей оказаться в числе победителей. Для сравнения, в том же рейтинге десять лет назад Франция набрала 91,88 балла.

России дали 73,13 балла из 100 возможных (средний результат по миру составляет 74,7). По мнению экспертов, в России равноправия полов достигли в плане свободы передвижения, а также владения имуществом. Самую низкую оценку, 25 баллов, России дали за оплату женского труда. Специалисты также сочли проблемными сферами начало карьеры, вступление в брак и расторжение его.

Более высокие баллы, чем Россия, набрали Белоруссия и Украина (78,75), Киргизия (76,88), а также Казахстан (75,63). Около 100 баллов набрали Литва и Эстония, от 78,75 до 85,38 баллов получили Азербайджан, Грузия, Армения, Молдавия. Ниже России среди бывших республик СССР оказался Узбекистан, показав результат в 70,63 балла.

26 государств из 39 с показателем выше 90 баллов имеют высокий уровень экономического развития. Худшие показатели равенства полов - в Саудовской Аравии, Иране, ОАЭ, Судане, Кувейте, Афганистане и Катаре.