Источник проинформировал о том, что ДТП случилось в среду утром в районе Грушевского спуска. Столкнулись автобус, ехавший в аэропорт "Платов", грузовая машина и легковой автомобиль.Представителем ведомства было заявлено о шести пострадавших в аварии и гибели водителя автобуса.