29.01.2020, 10:10
В результате ДТП с автобусом, произошедшего в Ростовской области, погиб человек
ИА «Ореанда-Новости». На трассе М-4 "Дон" произошло столкновение легковой машины, фуры и автобуса. В ДТП пострадали шесть человек. Один человек погиб. О ДТП в Ростовской области рассказал источник в ГУМВД РФ по региону.
Источник проинформировал о том, что ДТП случилось в среду утром в районе Грушевского спуска. Столкнулись автобус, ехавший в аэропорт "Платов", грузовая машина и легковой автомобиль.
Представителем ведомства было заявлено о шести пострадавших в аварии и гибели водителя автобуса.
Источник проинформировал о том, что ДТП случилось в среду утром в районе Грушевского спуска. Столкнулись автобус, ехавший в аэропорт "Платов", грузовая машина и легковой автомобиль.
Представителем ведомства было заявлено о шести пострадавших в аварии и гибели водителя автобуса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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