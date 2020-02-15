15.02.2020, 13:31
В результате конфликта в общежитии пострадали 8 человек
ИА «Ореанда-Новости». В результате бытового конфликта, произошедшего в общежитии, были госпитализированы 8 человек. Инцидент произошёл в ночь с пятницы на воскресенье в Новомосковске. Об этом сообщил представитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.
В общежитии проживают студенты местного химико-технологического университета. Учащиеся ВУЗа вступили в конфликт с сотрудниками общежития, после чего один из проживающих распылил из баллончика неизвестное химвещество. Из-за этого 8 студентов, проживающих в общежитии, были доставлены в больницу с признаками химотравления.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности происшествия и определяют личность студента, который распылил вещество из баллончика.
В общежитии проживают студенты местного химико-технологического университета. Учащиеся ВУЗа вступили в конфликт с сотрудниками общежития, после чего один из проживающих распылил из баллончика неизвестное химвещество. Из-за этого 8 студентов, проживающих в общежитии, были доставлены в больницу с признаками химотравления.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности происшествия и определяют личность студента, который распылил вещество из баллончика.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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