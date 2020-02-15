Об этом сообщил представитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.В общежитии проживают студенты местного химико-технологического университета.Из-за этого 8 студентов, проживающих в общежитии, были доставлены в больницу с признаками химотравления.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности происшествия и определяют личность студента, который распылил вещество из баллончика.