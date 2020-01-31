31.01.2020, 22:44
В результате взрыва на заводе в Мценске погибло 5 человек
ИА «Ореанда-Новости». В результате взрыва на заводе в Мценске погибло 5 человек. Об этом сообщил советник губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнёв.
Сегодня, 31 января, ориентировочно в 10-00 на территории предприятия «МРК» произошёл взрыв газовоздушной смеси. Из-за этого произошло обрушение крыши в цеху завода. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Трое человек погибли сразу. Ещё два работника «МРК» скончались после того, как их извлекли из-под завала. Кроме этого, три человека с различными повреждениями были госпитализированы в местную больницу.
По факту взрыва заведено уголовное дело. В настоящее время ведётся расследование.
Сегодня, 31 января, ориентировочно в 10-00 на территории предприятия «МРК» произошёл взрыв газовоздушной смеси. Из-за этого произошло обрушение крыши в цеху завода. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Трое человек погибли сразу. Ещё два работника «МРК» скончались после того, как их извлекли из-под завала. Кроме этого, три человека с различными повреждениями были госпитализированы в местную больницу.
По факту взрыва заведено уголовное дело. В настоящее время ведётся расследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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