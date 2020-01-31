Об этом сообщил советник губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнёв.Из-за этого произошло обрушение крыши в цеху завода. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Трое человек погибли сразу. Ещё два работника «МРК» скончались после того, как их извлекли из-под завала. Кроме этого, три человека с различными повреждениями были госпитализированы в местную больницу.В настоящее время ведётся расследование.