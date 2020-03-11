По сведениям агентства "Интерфакс", которое ссылается на источник, работающий в службе скорой помощи,По сведениям от агентства, взорвался неустановленный предмет. В публикации, размещенной на Telegram-канале Baza, заявлено, чтоПострадали три человека, проходящих службу по контракту, и один солдат срочной службы. Утверждается, что