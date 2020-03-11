11.03.2020, 14:53
В результате взрыва в военной части получили ранения четверо военнослужащих
ИА «Ореанда-Новости». В войсковой части, расположенной в подмосковных Луховицах, произошёл взрыв. По сведениям агентства "Интерфакс", которое ссылается на источник, работающий в службе скорой помощи, от взрыва пострадали четыре человека.
По сведениям от агентства, взорвался неустановленный предмет. В публикации, размещенной на Telegram-канале Baza, заявлено, что хлопок случился в гараже.
Пострадали три человека, проходящих службу по контракту, и один солдат срочной службы. Утверждается, что один из раненых находится в тяжёлом состоянии.
По сведениям от агентства, взорвался неустановленный предмет. В публикации, размещенной на Telegram-канале Baza, заявлено, что хлопок случился в гараже.
Пострадали три человека, проходящих службу по контракту, и один солдат срочной службы. Утверждается, что один из раненых находится в тяжёлом состоянии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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