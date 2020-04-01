01.04.2020, 08:40
В РФ для борьбы с коронавирусом могут задействовать военных медиков
ИА «Ореанда-Новости». Отечественные военные медики могут прийти на помощь гражданским врачам в противостоянии коронавирусу, предоставив свои госпитали для того, чтобы в них размещали пациентов, если случится обострение эпидемии в стране, заявил РИА Новости Виктор Мураховский, военный эксперт.
По его словам, в случае, если гражданской медицине не удастся справиться с массовым поступлением инфицированных коронавирусом, могут задействовать военные госпитали. К тому же, отмечает эксперт, к пятнадцатому мая армия развернёт шестнадцать дополнительных госпиталей, в которых будут размещены 1600 коек.
Мураховский также сообщил, армией могут быть задействованы в случае необходимости военные вирусологи для того, чтобы осуществлять мероприятия по дезинфекции транспорта и зданий.
По его словам, в случае, если гражданской медицине не удастся справиться с массовым поступлением инфицированных коронавирусом, могут задействовать военные госпитали. К тому же, отмечает эксперт, к пятнадцатому мая армия развернёт шестнадцать дополнительных госпиталей, в которых будут размещены 1600 коек.
Мураховский также сообщил, армией могут быть задействованы в случае необходимости военные вирусологи для того, чтобы осуществлять мероприятия по дезинфекции транспорта и зданий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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