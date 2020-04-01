, заявил РИА Новости Виктор Мураховский, военный эксперт.По его словам, в случае, если гражданской медицине не удастся справиться с массовым поступлением инфицированных коронавирусом, могут задействовать военные госпитали. К тому же, отмечает эксперт,Мураховский также сообщил, армией могут быть задействованы в случае необходимости военные вирусологи для того, чтобы осуществлять мероприятия по дезинфекции транспорта и зданий.