Данные бренды в РФ просят зарегистрировать по классам, которые предоставляют возможность заниматься выпуском головных уборов, обуви, одежды, чая, кофе, шоколада, продуктов из молока, мяса, соусов, рыбы, а также заниматься созданием политических движений и осуществлять рекламную деятельность.В бюро говорят, что приняли решение сделать её брендом с целью привлечения внимания к глобальному потеплению.