14.02.2020, 09:50
В РФ хотят сделать Грету Тунберг брендом
ИА «Ореанда-Новости». Адвокатской конторой "Объединённая адвокатская группа" в Роспатент было подана заявка на регистрацию товарных знаков "Грета Тунберг", FFF, Fridays For Future и "Школьная забастовка за климат", сообщает агентство "Москва".
Данные бренды в РФ просят зарегистрировать по классам, которые предоставляют возможность заниматься выпуском головных уборов, обуви, одежды, чая, кофе, шоколада, продуктов из молока, мяса, соусов, рыбы, а также заниматься созданием политических движений и осуществлять рекламную деятельность.
В адвокатском бюро отмечают, что Гретой Тунберг не подавалась заявка на регистрацию в РФ товарных знаков.
В бюро говорят, что приняли решение сделать её брендом с целью привлечения внимания к глобальному потеплению.
Данные бренды в РФ просят зарегистрировать по классам, которые предоставляют возможность заниматься выпуском головных уборов, обуви, одежды, чая, кофе, шоколада, продуктов из молока, мяса, соусов, рыбы, а также заниматься созданием политических движений и осуществлять рекламную деятельность.
В адвокатском бюро отмечают, что Гретой Тунберг не подавалась заявка на регистрацию в РФ товарных знаков.
В бюро говорят, что приняли решение сделать её брендом с целью привлечения внимания к глобальному потеплению.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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