ИА «Ореанда-Новости» . В России изменится порядок выезда детей за границу., сообщает ТАСС.

По информации агентства, рассмотрением подобных заявлений будут заниматься по месту жительства одного из родителей или опекунов. Заявление о несогласии на выезд детей также можно будет подать в российские посольства и консульства на местах постоянного проживания заявителя за границей.

«В связи с этим с 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», — пояснили агентству в ФСБ. Так, теперь если один из родителей будет против выезда совместного ребёнка за границу, то этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что в России упростили правила оформления младенцев на проезд в поездах дальнего следования. Теперь оформить билет на поезд дальнего следования для ребёнка в возрасте до одного месяца можно без свидетельства о рождении из ЗАГСа. По новым правилам, билеты начнут продавать при предъявлении медицинского свидетельства о рождении, которое выдается роддомами или индивидуальными предпринимателями, предоставляющими медицинские услуги.