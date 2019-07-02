ИА «Ореанда-Новости». Постепенно в Россию вводят онлайн-кассы. Так с 1 июля все ИП из торговой сферы, работающие без наемных рабочих, должны пользоваться онлайн-кассами. Они способствуют быстрой передаче в реальном времени информации о расчётах в фирме. За счёт налогового вычета компенсируется их закупка.

Лидер «Опоры России» заявил, что это поможет грамотно ввести бизнес всем малым компаниям, в том числе отслеживать лучшие закупочные цены на всём рынке. За все время проведения реформы были зарегистрированы 2,6 миллиона онлайн-касс в миллионе фирм.