08.11.2019, 10:12
В РФ надеются, что диалог по Корейскому полуострову будет возобновлен
ИА «Ореанда-Новости»По заявлению замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москва рассчитывает на то, что диалог по Корейскому полуострову будет возобновлён. Он выразил надежду, что КНДР и США пойдут на контакт. По словам Рябкова, Москва готова этому содействовать.
По словам выступавшего на Конференции по нераспространению дипломата, РФ надеется, что будет активизировано взаимодействие между Пхеньяном и Вашингтоном, и в этом вопросе Россия готова содействовать.
Напомним, что развитие ядерной программы Северной Кореи вынудило ООН вести санкции против страны. В 2017 году Пхеньян заявил о готовности к денуклеаризации.
По словам выступавшего на Конференции по нераспространению дипломата, РФ надеется, что будет активизировано взаимодействие между Пхеньяном и Вашингтоном, и в этом вопросе Россия готова содействовать.
Напомним, что развитие ядерной программы Северной Кореи вынудило ООН вести санкции против страны. В 2017 году Пхеньян заявил о готовности к денуклеаризации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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