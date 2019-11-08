По заявлению замглавы МИД России Сергея Рябкова. Он выразил надежду, что КНДР и США пойдут на контакт. По словам Рябкова, Москва готова этому содействовать.По словам выступавшего на Конференции по нераспространению дипломата, РФ надеется, что будет активизировано взаимодействие между Пхеньяном и Вашингтоном, и в этом вопросе Россия готова содействовать.Напомним, что развитие ядерной программы Северной Кореи вынудило ООН вести санкции против страны. В 2017 году Пхеньян заявил о готовности к денуклеаризации.