Об этом передаёт "Интерфакс", который ссылается на информацию от пресс-службы Минобороны.В ведомстве заявили, что доля современных ракетных комплексов будет доведена до 100 процентов в РВСН к 2024 году. На данный момент 76 процентов составляет этот показатель.В декабре руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство планирует полностью перевооружить ракетные войска. Он отметил, что работа в данном направлении ведётся успешно и уверенно.