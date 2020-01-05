05.01.2020, 14:23
В РФ намерены избавиться от ядерных ракет СССР
ИА «Ореанда-Новости» Ракетные войска стратегического назначения России намерены к 2024 году избавиться от комплексов, созданных во времена СССР. Об этом передаёт "Интерфакс", который ссылается на информацию от пресс-службы Минобороны.
В ведомстве заявили, что доля современных ракетных комплексов будет доведена до 100 процентов в РВСН к 2024 году. На данный момент 76 процентов составляет этот показатель.
В Минооборны также сказали, что у РВСН сосредоточено порядка двух третей носителей ядерного оружия, которое имеется у РФ.
В декабре руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство планирует полностью перевооружить ракетные войска. Он отметил, что работа в данном направлении ведётся успешно и уверенно.
В ведомстве заявили, что доля современных ракетных комплексов будет доведена до 100 процентов в РВСН к 2024 году. На данный момент 76 процентов составляет этот показатель.
В Минооборны также сказали, что у РВСН сосредоточено порядка двух третей носителей ядерного оружия, которое имеется у РФ.
В декабре руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство планирует полностью перевооружить ракетные войска. Он отметил, что работа в данном направлении ведётся успешно и уверенно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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