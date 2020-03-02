В институте добавили, что в планах начать в четвёртом квартале 2020 года доклинические исследования препарата на грызунах. Заявлено, что исследования будут проходить в течение нескольких месяцев.2 марта появилась информация о том, что число погибших в мире от коронавируса увеличилось. Жертвами коронавируса уже стали 3044 человека.