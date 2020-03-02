02.03.2020, 09:48
В РФ спрогнозировали сроки появления вакцины от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Вакцина от нового коронавируса должна быть создана в РФ в третьем квартале нынешнего года. Об этом проинформировали РИА Новости в Санкт-Петербурском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ.
В институте добавили, что в планах начать в четвёртом квартале 2020 года доклинические исследования препарата на грызунах. Заявлено, что исследования будут проходить в течение нескольких месяцев.
В институте также сказали, что препарат, скорее всего, будет способен защищать людей разного возраста.
2 марта появилась информация о том, что число погибших в мире от коронавируса увеличилось. Жертвами коронавируса уже стали 3044 человека.
В институте добавили, что в планах начать в четвёртом квартале 2020 года доклинические исследования препарата на грызунах. Заявлено, что исследования будут проходить в течение нескольких месяцев.
В институте также сказали, что препарат, скорее всего, будет способен защищать людей разного возраста.
2 марта появилась информация о том, что число погибших в мире от коронавируса увеличилось. Жертвами коронавируса уже стали 3044 человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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