Также заявлено, что оборот составил около 495 миллиардов рублей.По словам экспертов, продажи растут на фоне того, что россияне переходят на более современные устройства. В то же время, отмечается, что в 2020 году рынок может не вырасти.Эксперт Анна Шебек заявляет об увеличении жизненного цикла использования устройства, поскольку один смартфон используется дольше. Она утверждает, что производителями стали применяться более надежные материалы при создании корпуса и экрана. Также ею сказано, что сегодня предлагаются батареи, имеющие большую ёмкость, что благоприятным образом сказывается на сроке службы гаджета.