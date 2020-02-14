Сообщается, что за 9 месяцев 2019 года произошёл рост среднего минимального взноса на 10,4 процента. Заявлено, чтоПо информации от ассоциации, с февраля прошлого года данный показатель вырос более чем на шесть процентов.Анна Мамонова, работающая исполнительным директором АРОКР, утверждает, что рост взносов связан с инфляцией, а также же с тем, что изменились цены на строительные материалы и повысился НДС.