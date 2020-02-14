14.02.2020, 08:24
В РФ увеличились взносы за капитальный ремонт
ИА «Ореанда-Новости». До десяти процентов в России увеличились взносы на капитальный ремонт, информирует газета "Известия". Издание ссылается на сведения АРОКР.
Сообщается, что за 9 месяцев 2019 года произошёл рост среднего минимального взноса на 10,4 процента. Заявлено, что средний минимальный взнос за капитальный ремонт составляет 7,7 рубля за квадратный метр. По информации от ассоциации, с февраля прошлого года данный показатель вырос более чем на шесть процентов.
Анна Мамонова, работающая исполнительным директором АРОКР, утверждает, что рост взносов связан с инфляцией, а также же с тем, что изменились цены на строительные материалы и повысился НДС.
Сообщается, что за 9 месяцев 2019 года произошёл рост среднего минимального взноса на 10,4 процента. Заявлено, что средний минимальный взнос за капитальный ремонт составляет 7,7 рубля за квадратный метр. По информации от ассоциации, с февраля прошлого года данный показатель вырос более чем на шесть процентов.
Анна Мамонова, работающая исполнительным директором АРОКР, утверждает, что рост взносов связан с инфляцией, а также же с тем, что изменились цены на строительные материалы и повысился НДС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии