12.11.2019, 15:21
В РЖД будет обновлена инфраструктура
ИА «Ореанда-Новости». В РЖД планируется масштабное обновление инфраструктуры. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании правительства России сегодня, 12 ноября.
Изменения коснутся всех категорий поездов. В планах разместить «цифру» в каждом вагоне, по-новому оборудовать места. Это необходимо для удобства россиян при совершении поездок на железнодорожном транспорте.
Также отмечались реконструкции вокзалов, пригородных касс, разработка и строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей. Медведев указал на возможность проектирования новых маршрутов по России.
Вышеперечисленные изменения начнут реализовываться с 2020 года.
Изменения коснутся всех категорий поездов. В планах разместить «цифру» в каждом вагоне, по-новому оборудовать места. Это необходимо для удобства россиян при совершении поездок на железнодорожном транспорте.
Также отмечались реконструкции вокзалов, пригородных касс, разработка и строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей. Медведев указал на возможность проектирования новых маршрутов по России.
Вышеперечисленные изменения начнут реализовываться с 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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