Изменения коснутся всех категорий поездов. В планах разместитьЭто необходимо для удобства россиян при совершении поездок на железнодорожном транспорте.Также отмечалисьМедведев указал на возможность проектирования новых маршрутов по России.Вышеперечисленные изменения начнут реализовываться с 2020 года.