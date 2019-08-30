Стоимость одного такого набора составляет не менее десяти тысяч рублей.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства Тверской области, в подарочный набор для новорождённых детей будет входить одежда, предметы ухода и средства гигиены. Содержание самого набора было сформировано путём народного голосования – жители региона высказали собственные пожелания в ходе проведения социологического опроса. Всего в набор входит пятьдесят восемь предметов. Все они являются базовыми и необходимы каждому родившемуся младенцу в течение первых шести месяцев его жизни. Вручение наборов для новорождённых в родильных домах Тверской области планируется уже с 1 октября текущего года. Сроки вручения вышеуказанных наборов подтвердил и губернатор Тверской области Игорь Руденя, который заявил, что это должно стать своего рода нормой во всех роддомах области.

Для того, чтобы обеспечить новорождённых наборами с необходимыми предметами правительство Тверской области выделило финансирование в размере двадцати девяти миллионов рублей. Эта сумма касается текущего года. В последующие два года обеспечение данной меры будет только расти – так, в 2020 и 2021 годах правительство запланировало выделить уже по сто шестнадцать с половиной миллионов рублей ежегодно.

Напомним, что аналогичные наборы для новорождённых раздают бесплатно во многих регионах Российской Федерации. Впервые их начали вручать родителям в московских родильных домах.