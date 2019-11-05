



На пульт городского управления МЧС по Санкт-Петербургу вечером 4 ноября поступил сигнал бедствия из родильного дома №18 по проспекту Солидарности Невского района. Сотрудники МЧС и 2 бригады отделения скорой помощи выехали на место ЧП.Трос лифта оборвался примерно на высоте третьего этажа. Лифтовая площадка упала. Внутри находилось двое рабочих, которые занимались плановым ремонтом. Рабочие были госпитализированы и, до сих пор, находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.По делу ведётся следствие.