05.11.2019, 11:18
В роддоме Санкт-Петербурга упал лифт с рабочими
ИА «Ореанда-Новости». В роддоме Санкт-Петербурга оборвался лифт с двумя рабочими внутри, сообщает издательство «РИА Новости».
На пульт городского управления МЧС по Санкт-Петербургу вечером 4 ноября поступил сигнал бедствия из родильного дома №18 по проспекту Солидарности Невского района. Сотрудники МЧС и 2 бригады отделения скорой помощи выехали на место ЧП.
Трос лифта оборвался примерно на высоте третьего этажа. Лифтовая площадка упала. Внутри находилось двое рабочих, которые занимались плановым ремонтом. Рабочие были госпитализированы и, до сих пор, находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
По делу ведётся следствие.
На пульт городского управления МЧС по Санкт-Петербургу вечером 4 ноября поступил сигнал бедствия из родильного дома №18 по проспекту Солидарности Невского района. Сотрудники МЧС и 2 бригады отделения скорой помощи выехали на место ЧП.
Трос лифта оборвался примерно на высоте третьего этажа. Лифтовая площадка упала. Внутри находилось двое рабочих, которые занимались плановым ремонтом. Рабочие были госпитализированы и, до сих пор, находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
По делу ведётся следствие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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