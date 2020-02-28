ИА «Ореанда-Новости». Росгидромет предупредил о более раннем наступлении лесных пожаров в России.

Пресс-служба Росгидромета сообщила о том, что в этом году сезон лесных пожаров может наступить раньше. Причиной станет аномально тёплая мартовская погода, заявили в ведомстве.

Раннее наступление пожароопасного сезона можно ожидать на Дальнем Востоке, в южных частях Приморского края. Синоптики отмечают, что погода способствует прогреванию воздуха и быстрому таянию снега.

Ранее «Авиалесохрана» делала прогноз рисков возникновения лесных пожаров в России в 2020 году. Специалисты пришли к выводу, что в весенний период уровень опасности возникновения лесных пожаров может превысить средние многолетние значения в семи российских округах.