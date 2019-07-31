ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что из-за изменений климата ситуация с природными пожарами будет хуже каждый год, пишет «Интерфакс».



Специалист отметил, что в некоторых районах Сибири средний рост температуры уже превышает 8-10 градусов от многолетних уровней. Яковенко пояснил, что такая тенденция означает, что нас ожидают волны тепла, иссушение земель и ещё большее повышение температуры.



Сейчас в пяти регионах России введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Огнём охвачено около трёх миллионов гектаров тайги.