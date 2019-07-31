31.07.2019, 20:55
В Росгидромете заявили, что ситуация с лесными пожарами будет только хуже
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что из-за изменений климата ситуация с природными пожарами будет хуже каждый год, пишет «Интерфакс».
Специалист отметил, что в некоторых районах Сибири средний рост температуры уже превышает 8-10 градусов от многолетних уровней. Яковенко пояснил, что такая тенденция означает, что нас ожидают волны тепла, иссушение земель и ещё большее повышение температуры.
Сейчас в пяти регионах России введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Огнём охвачено около трёх миллионов гектаров тайги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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