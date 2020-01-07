ИА «Ореанда-Новости». В Росгвардии сообщили, что 4 миллиона россиян владеют 6,6 миллионами единиц зарегистрированного огнестрельного оружия, пишет «МК».



В минувшем году было выдано порядка миллиона разрешений на хранение оружия. Кроме того, в прошлом году было проведено 2,9 миллиона проверок сохранности оружия.



В Росгвардии также рассказали, что создают электронную систему по контролю за оборотом огнестрельного оружия.