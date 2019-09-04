ИА «Ореанда-Новости» Лучшим завтраком для детей специалисты назвали кашу.

В Роскачестве заявили о вреде сухих завтраков. Хлопья и другие похожие продукты могут спровоцировать у ребёнка развитие сахарного диабета и ожирение. В готовых завтраках высокое содержание сахара, поэтому кормить ими детей нужно редко. Например, пару раз в неделю. Порция при этом должна быть маленькой.

Что касается полезных завтраков, то , по мнению специалистов Роскачества, к ним относятся различные каши.