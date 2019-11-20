В сообщении заявлено, что первым признаком ресурса для данного вида интернет-мошенничества является похожее доменное имя. Мошенники пытаются ввести людей в заблуждение, создавая похожую копию того или иного известного сайта. Затем они либо похищают пароль и логин, либо продают услуги и товары, как будто бы являясь представителями известных магазинов.В Роскачестве заявлено, что сайт интернет-магазина должен иметь фирменное название и уникальный адрес. Он не должен иметь дизайн, подражающий дизайну других интернет-ресурсов. Эксперты говорят, что, при совершении покупок в интернете, необходимо быть предельно внимательным.