Эксперт заявил, что в РФ производят качественные кондитерские изделия, печенье и мороженое. По его словам, в России делают качественное растительное масло и продукты из российского зерна и муки.Также он сказал, что у поставляемого из России в Латинскую Америку премиального мяса птицы качество выше, чем у мяса из США иПротасовым подчёркнуто, что в РФ сейчас учатся производить качественные вина и сыры.