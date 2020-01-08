ИА «Ореанда-Новости». Максимом Протасовым, возглавляющим Роскачество, были перечислены российские товары, способные конкурировать на международном рынке. Об этих товарах он рассказал журналистам "Российской газеты". 

Эксперт заявил, что в РФ производят качественные кондитерские изделия, печенье и мороженое. По его словам, в России делают качественное растительное масло и продукты из российского зерна и муки. 

Также он сказал, что у поставляемого из России в Латинскую Америку премиального мяса птицы качество выше, чем у мяса из США и европейских государств. Помимо этого им было сказано, что РФ успешно трудится на рынке круглого риса. 

Протасовым подчёркнуто, что в РФ сейчас учатся производить качественные вина и сыры.