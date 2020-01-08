08.01.2020, 10:55
В Роскачестве рассказали о том, какие российские товары самые качественные
ИА «Ореанда-Новости». Максимом Протасовым, возглавляющим Роскачество, были перечислены российские товары, способные конкурировать на международном рынке. Об этих товарах он рассказал журналистам "Российской газеты".
Эксперт заявил, что в РФ производят качественные кондитерские изделия, печенье и мороженое. По его словам, в России делают качественное растительное масло и продукты из российского зерна и муки.
Также он сказал, что у поставляемого из России в Латинскую Америку премиального мяса птицы качество выше, чем у мяса из США и европейских государств. Помимо этого им было сказано, что РФ успешно трудится на рынке круглого риса.
Протасовым подчёркнуто, что в РФ сейчас учатся производить качественные вина и сыры.
Эксперт заявил, что в РФ производят качественные кондитерские изделия, печенье и мороженое. По его словам, в России делают качественное растительное масло и продукты из российского зерна и муки.
Также он сказал, что у поставляемого из России в Латинскую Америку премиального мяса птицы качество выше, чем у мяса из США и европейских государств. Помимо этого им было сказано, что РФ успешно трудится на рынке круглого риса.
Протасовым подчёркнуто, что в РФ сейчас учатся производить качественные вина и сыры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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