ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Роскачества утверждают, что паста является одним из самых востребованных в мире продуктов. Они рассказывают о пользе для здоровья макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы

Также в ведомстве сказали, что производством пасты почти не наносится ущерб экологии Земли. 

Эксперты уведомили, что паста является главным ингредиентом средиземноморской диеты, которую называют одним из вариантов здорового питания

В пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие равномерное высвобождение энергии и нормализацию пищеварительных процессов. Помимо этого, потреблением пасты даются организму полезные белки и углеводы, которые нужны тем, кто занимается спортом. 

Также при употреблении пасты не происходит резкого роста уровня сахара в крови.