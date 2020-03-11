Также в ведомстве сказали, что производством пасты почти не наносится ущерб экологии Земли.Эксперты уведомили, чтоВ пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие равномерное высвобождение энергии и нормализацию пищеварительных процессов. Помимо этого, потреблением пасты даются организму полезные белки и углеводы, которые нужны тем, кто занимается спортом.Также