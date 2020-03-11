11.03.2020, 09:01
В Роскачестве сообщили, чем полезна итальянская паста для здоровья
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Роскачества утверждают, что паста является одним из самых востребованных в мире продуктов. Они рассказывают о пользе для здоровья макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы.
Также в ведомстве сказали, что производством пасты почти не наносится ущерб экологии Земли.
Эксперты уведомили, что паста является главным ингредиентом средиземноморской диеты, которую называют одним из вариантов здорового питания.
В пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие равномерное высвобождение энергии и нормализацию пищеварительных процессов. Помимо этого, потреблением пасты даются организму полезные белки и углеводы, которые нужны тем, кто занимается спортом.
Также при употреблении пасты не происходит резкого роста уровня сахара в крови.
Также в ведомстве сказали, что производством пасты почти не наносится ущерб экологии Земли.
Эксперты уведомили, что паста является главным ингредиентом средиземноморской диеты, которую называют одним из вариантов здорового питания.
В пасте содержатся сложные углеводы, обеспечивающие равномерное высвобождение энергии и нормализацию пищеварительных процессов. Помимо этого, потреблением пасты даются организму полезные белки и углеводы, которые нужны тем, кто занимается спортом.
Также при употреблении пасты не происходит резкого роста уровня сахара в крови.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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