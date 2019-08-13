13.08.2019, 17:56
В «Роскосмосе» назвали среднюю зарплату сотрудника корпорации
ИА «Ореанда-Новости». В годовом отчёте «Роскосмоса» сказано, что средняя заработная плата сотрудников корпорации и её «дочек» составляет 59,7 тысяч рублей, пишет «МК».
Кроме того, в документе сказано, что в прошлом году в «Роскосмосе» работали 189,5 тысяч человек. Средний возраст работников – 45 лет, причём мужчин большинство – 55%.
В корпорации подчеркнули, что стараются обеспечивать своим работникам уровень зарплаты не ниже 100% от средней в регионе присутствия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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