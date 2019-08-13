ИА «Ореанда-Новости». В годовом отчёте «Роскосмоса» сказано, что средняя заработная плата сотрудников корпорации и её «дочек» составляет 59,7 тысяч рублей, пишет «МК».



Кроме того, в документе сказано, что в прошлом году в «Роскосмосе» работали 189,5 тысяч человек. Средний возраст работников – 45 лет, причём мужчин большинство – 55%.



В корпорации подчеркнули, что стараются обеспечивать своим работникам уровень зарплаты не ниже 100% от средней в регионе присутствия.