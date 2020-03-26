26.03.2020, 10:02
В "Роскосмосе" заявили, что ситуация с коронавирусом не помешает возвращению на Землю экипажа МКС
ИА «Ореанда-Новости». "Роскосмос" не намерен откладывать возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за распространения коронавируса и закрытия российско-казахстанской границы, рассказали РИА Новости в четверг в информационной службе корпорации.
Представители "Роскосмоса" сообщили, что в госкорпорации не считают целесообразным перенос возвращения космонавтов на Землю. Также они уведомили о том, что имеется ряд ограничений со стороны Казахстана, которые вызваны мероприятиями по карантину, однако "Роскосмос" ищет варианты решения проблемы.
Экипаж МКС должен вернуться на Землю семнадцатого апреля.
Представители "Роскосмоса" сообщили, что в госкорпорации не считают целесообразным перенос возвращения космонавтов на Землю. Также они уведомили о том, что имеется ряд ограничений со стороны Казахстана, которые вызваны мероприятиями по карантину, однако "Роскосмос" ищет варианты решения проблемы.
Экипаж МКС должен вернуться на Землю семнадцатого апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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