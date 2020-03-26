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Представители "Роскосмоса" сообщили, что в госкорпорации не считают целесообразным перенос возвращения космонавтов на Землю. Также они уведомили о том, что имеется ряд ограничений со стороны Казахстана, которые вызваны мероприятиями по карантину, однако "Роскосмос" ищет варианты решения проблемы.Экипаж МКС должен вернуться на Землю семнадцатого апреля.