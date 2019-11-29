В среду во время встречи министров стран, входящих в Европейское космическое агентство, представителем Венгрии было сказано о том, что его страна обсуждает с РФ отправку на МКС к 2024 году своего космонавта.В ведомстве заявили, что на встрече планируются обсудить все перспективные направления сотрудничества России и Венгрии в космической области.