29.11.2019, 13:36
В Роскосмосе заявили о планах провести в нынешнем году переговоры об отправке на МКС венгра
ИА «Ореанда-Новости» В пресс-службе "Роскосмоса" заявили РИА Новости о том, что Россия и Венгрия желают провести до конца декабря переговоры относительно полёта космонавта из Венгрии на корабле "Союз" на МКС.
В среду во время встречи министров стран, входящих в Европейское космическое агентство, представителем Венгрии было сказано о том, что его страна обсуждает с РФ отправку на МКС к 2024 году своего космонавта.
В ведомстве заявили, что на встрече планируются обсудить все перспективные направления сотрудничества России и Венгрии в космической области.
В среду во время встречи министров стран, входящих в Европейское космическое агентство, представителем Венгрии было сказано о том, что его страна обсуждает с РФ отправку на МКС к 2024 году своего космонавта.
В ведомстве заявили, что на встрече планируются обсудить все перспективные направления сотрудничества России и Венгрии в космической области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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