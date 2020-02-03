Об этом заявлено в сообщении Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК).В сообщении говорится, что сейчас идут работы над проектом по производству современных лифтов. Также заявлено, что на предприятии будут заниматься сервисным обслуживанием лифтом.Отмечено, что данной техникой будет пополнен портфель гражданской продукции Роскосмоса.