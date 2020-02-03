03.02.2020, 10:54
В Роскосмосе займутся выпуском лифтов
ИА «Ореанда-Новости». Выпускающий трамваи Усть-Катавский вагоностроительный завод, который является предприятием Роскосмоса, приступил к реализации проекта по производству лифтов. Об этом заявлено в сообщении Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК).
В сообщении говорится, что сейчас идут работы над проектом по производству современных лифтов. Также заявлено, что на предприятии будут заниматься сервисным обслуживанием лифтом. В планах завода выпускать до пяти тысяч лифтов ежегодно.
Отмечено, что данной техникой будет пополнен портфель гражданской продукции Роскосмоса.
В сообщении говорится, что сейчас идут работы над проектом по производству современных лифтов. Также заявлено, что на предприятии будут заниматься сервисным обслуживанием лифтом. В планах завода выпускать до пяти тысяч лифтов ежегодно.
Отмечено, что данной техникой будет пополнен портфель гражданской продукции Роскосмоса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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