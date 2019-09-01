ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила, что в ходе Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019), который проходил с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском, было проведено более 200 предконтрактных переговоров. Государственная компания ожидает роста объёма заказов на несколько миллиардов долларов.

Помимо традиционных презентаций образцов вооружения на авиасалоне иностранные заказчики получили возможность самостоятельно опробовать самолёты и вертолёты в воздухе.

Генеральный директор экспортной организации Александр Михеев, в частности, отметил, что «демонстрация новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э однозначно способствовала его рекламе в глобальном масштабе: специалисты Рособоронэкспорта зафиксировали резкий рост интереса к истребителю со стороны иностранных посетителей салона и СМИ из всех регионов мира».