Анзором Музаевым, работающим на должности замруководителя Рособрнадзора, было заявлено о тяжелой пока в школах ситуации по иностранным языкам. Им также было сказано, что школам необходимо обеспечивать необходимый минимум знаний иностранных языков.Также Анзом Музаев отметил, что в ведомстве есть понимание того, что в регионах России уровень знаний сильно отличается, также как и практика применения. Ведомство через проверочные работы по иностранным языкам анализирует ситуацию ежегодно. По его словам, проведенные два года назад исследования касательно качество образования продемонстрировали "не совсем лицеприятную картину".