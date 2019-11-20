20.11.2019, 13:02
В Рособрнадзоре дали оценку ситуации, которая сегодня сложилась с изучением иностранных языков в учебных заведениях
ИА «Ореанда-Новости» Анзором Музаевым, работающим на должности замруководителя Рособрнадзора, было заявлено о тяжелой пока в школах ситуации по иностранным языкам. Им также было сказано, что школам необходимо обеспечивать необходимый минимум знаний иностранных языков.
Музаев заявил, что в 2022 году выпускникам придется сдавать обязательный экзамен по одному из иностранных языков. По словам чиновника, в случае непринятия законодательных поправок, то экзамен по языку будет разделён на уровни: на профильный и базовый.
Также Анзом Музаев отметил, что в ведомстве есть понимание того, что в регионах России уровень знаний сильно отличается, также как и практика применения. Ведомство через проверочные работы по иностранным языкам анализирует ситуацию ежегодно. По его словам, проведенные два года назад исследования касательно качество образования продемонстрировали "не совсем лицеприятную картину".
Музаев заявил, что в 2022 году выпускникам придется сдавать обязательный экзамен по одному из иностранных языков. По словам чиновника, в случае непринятия законодательных поправок, то экзамен по языку будет разделён на уровни: на профильный и базовый.
Также Анзом Музаев отметил, что в ведомстве есть понимание того, что в регионах России уровень знаний сильно отличается, также как и практика применения. Ведомство через проверочные работы по иностранным языкам анализирует ситуацию ежегодно. По его словам, проведенные два года назад исследования касательно качество образования продемонстрировали "не совсем лицеприятную картину".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии