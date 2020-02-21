21.02.2020, 08:15
В Роспотребнадзоре напомнили о том, что товары обязаны продавать по цене, которая указана на ценнике
ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре рассказали, что если товар в магазине пробивают по стоимости, которая отличается от той, что обозначена в ценнике, покупатель вправе выдвинуть требование продать товар по цене, заявленной на ценнике.
В ведомстве заявили, что часто бывает так, что покупатель берёт с полки товар по одной цене, а на кассе он пробивается по иной цене. В сообщении говорится, что, если имеет место быть именно такой случай, у клиента есть право выдвинуть требование, чтобы ему продали выбранный им товар по цене, обозначенной на ценнике.
Отмечается, что, согласно закону, в обязанности продавца входит предоставлять покупателю сведения о товаре и о его стоимости.
В ведомстве заявили, что часто бывает так, что покупатель берёт с полки товар по одной цене, а на кассе он пробивается по иной цене. В сообщении говорится, что, если имеет место быть именно такой случай, у клиента есть право выдвинуть требование, чтобы ему продали выбранный им товар по цене, обозначенной на ценнике.
Отмечается, что, согласно закону, в обязанности продавца входит предоставлять покупателю сведения о товаре и о его стоимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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