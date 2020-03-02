Это следует из данных, представленных в информационном бюллетене ведомства.. Речь идет о китаянках, которых лечили в медицинских учреждениях Читы и Тюмени. Гражданок КНР выписали из больниц в середине февраля.В публикации говорится, для полной оценки ситуации ведомство продолжает заниматься оперативным слежением во всех субъектах за заболеваемостью "внебольничными пневмониями".