02.03.2020, 12:42
В Роспотребнадзоре не признали наличие коронавируса в РФ
ИА «Ореанда-Новости».В Роспотребнадзоре отказались признавать новые случаи заражения коронавирусом в РФ. Это следует из данных, представленных в информационном бюллетене ведомства.
В отчете изложено, что за период мониторинга в России зафиксированы лишь два случая заражения новым коронавирусом. Речь идет о китаянках, которых лечили в медицинских учреждениях Читы и Тюмени. Гражданок КНР выписали из больниц в середине февраля.
В публикации говорится, для полной оценки ситуации ведомство продолжает заниматься оперативным слежением во всех субъектах за заболеваемостью "внебольничными пневмониями".
В отчете изложено, что за период мониторинга в России зафиксированы лишь два случая заражения новым коронавирусом. Речь идет о китаянках, которых лечили в медицинских учреждениях Читы и Тюмени. Гражданок КНР выписали из больниц в середине февраля.
В публикации говорится, для полной оценки ситуации ведомство продолжает заниматься оперативным слежением во всех субъектах за заболеваемостью "внебольничными пневмониями".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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