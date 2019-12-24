ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре рассказали, что в некоторых регионах более трети собак заражены эхинококкозом, пишет «Российская газета».



Отмечается, что заболевание есть не только у бездомных собак, но и у домашних животных. Самыми неблагополучными регионами в этом плане оказались Северный Кавказ, Урал, Иркутская области и Дальний Восток.



В Роспотребнадзоре пояснили, что человек может заразиться при контакте с собакой. Заболевание может привести к инвалидности или даже смерти. Владельцам собак советуют тщательным образом мыть руки после контакта с питомцами.