ИА «Ореанда-Новости» . Нерабочая неделя позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет две недели, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это крайне важное решение, которое позволяет сегодня снизить степень и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время», — сказала глава ведомства

Она уточнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным этому числу. По её словам, очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Глава ведомства отметила, что эффект от предпринятых шагов будет, но не «сиюминутно». Она пояснила, что вирус все ещё распространяется, а население России очень велико, из-за этого прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости инфекцией в России.

«Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловно задача нашего грядущего периода», — пояснила Попова.