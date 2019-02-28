ИА «Ореанда-Новости» Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций, которые помогут покупателям избежать проблем и разочарований, связанных и с покупками в онлайн-магазинах.

По словам ведомства, чаще всего покупатели сами становятся причиной своего разочарования интернет-шоппингом, так как невнимательно или неверно вводят данные, выбирают размеры и оплачивают покупки или же выбирают непроверенные торговые площадки.

В Роспотребнадзоре отметили, что необходимо быть более внимательными при выборе покупок через интернет-магазины.

Нельзя игнорировать таблицы размеров при покупке одежды или обуви, так как в разных торговых сетях размерный ряд может отличаться. Кроме того, прежде чем добавить понравившийся товар в корзину покупок, покупателям предлагается изучить все характеристики товара на сторонних ресурсах или блогах, почитать отзывы пользователей и посмотреть обзоры.

Также покупателю необходимо посмотреть данные продавца, так как тот должен предоставить всю информацию о товаре, его свойствах, характеристиках, месте изготовления и сертификации. Покупатель должен изучить всю информацию об адресе и наименовании продавца, чтобы убедиться в его добросовестности.

Роспотребназдор предостерегает пользователей тщательно выбирать интернет-магазины. Так покупатели должны усомниться в достоверности магазина, если цены на сайте расходятся с рыночными, продавец требует обязательно оформить предоплату товара, не предоставляет курьерскую или иную доставку и если же продавец не сообщает данные о себе на сайте. Отсутствие контактной информации, формы обратной связи может свидетельствовать о потенциальной опасности магазина.

Наиболее насторожить пользователей должны магазины, открытые недавно и не имеющие клиентов и отзывов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что ряд товаров запрещен к реализации через дистанционные магазины. В России запрещено покупать через интернет лекарственные средства, алкогольную продукцию, а также те товары, которые запрещаются к свободной реализации на законодательном уровне: психотропные, ядовитые вещества и наркотические средства.