ИА «Ореанда-Новости». Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что посылки из Китая безопасны, несмотря на бушующий в стране коронавирус, пишет «Коммерсант».



Попова отметила, что по некоторым данным, вирус не выдерживает температуры 40 градусов и «не очень стоек в окружающей среде». По её словам, нет данных о том, что вирус передаётся через предметы.



Всего в Китае оказались заражены уже 2700 человек. В России пока случаев заражения не выявлено.