01.06.2019, 16:26
В Роспотребнадзоре заявили, что укус клеща не может повысить иммунитет человека
ИА «Ореанда-Новости». Советник главы Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев заявил, что укусы клеща не могут повысить иммунитет, пишут РИА Новости.
Напомним, ранее врач Наталья Толоконская сообщила, что укусы клещей могут принести организму пользу, а лечить клещевые инфекции медик посоветовала гомеопатией.
Однако Малеев с ней не согласен. Он заявил, что своим высказыванием Толоконская просто хочет популяризировать гомеопатические средства. Он подчеркнул, что защитой от энцефалитного клеща является только прививка. А при укусе клеща нужно обязательно сдать насекомое на анализ.
Напомним, ранее врач Наталья Толоконская сообщила, что укусы клещей могут принести организму пользу, а лечить клещевые инфекции медик посоветовала гомеопатией.
Однако Малеев с ней не согласен. Он заявил, что своим высказыванием Толоконская просто хочет популяризировать гомеопатические средства. Он подчеркнул, что защитой от энцефалитного клеща является только прививка. А при укусе клеща нужно обязательно сдать насекомое на анализ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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