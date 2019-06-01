Напомним, ранее врач Наталья Толоконская сообщила, что укусы клещей могут принести организму пользу, а лечить клещевые инфекции медик посоветовала гомеопатией.Однако Малеев с ней не согласен. Он заявил, что своим высказыванием Толоконская просто хочет популяризировать гомеопатические средства. Он подчеркнул, что защитой от энцефалитного клеща является только прививка. А при укусе клеща нужно обязательно сдать насекомое на анализ.