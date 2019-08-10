ИА «Ореанда-Новости»В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки

Изменения вступят в силу с 2020 года.

Согласно им будет запрещено использовать при ловле рыбы сети. Также будут обозначены суточные нормы вылова и ограничения на подводную охоту.

При этом запрет касается не только использования сетей, но и торговли ими. Замглавы Росрыболовства Василий Соколов отметил, что в первую очередь это позволит вести борьбу с так называемыми «китайскими сетями», которые вредят окружающей среде.

Соколов также подчеркнул, что в РФ впервые регулируют вопрос любительского лова сетями на законодательном уровне.