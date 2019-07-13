ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что специалисты ведомства считают основной причиной массовой гибели пчёл в некоторых регионах России бесконтрольное применение пестицидов в сельском хозяйстве.

Мелано подчеркнула, что с каждым годом гибнет всё больше пчёл и это связано с тем, что в течение последних 8 лет в стране отсутствует контроль за производством, хранением, продажей и применением пестицидов и агрохимикатов.

В 2011 году Россельхознадзор был практически полностью лишён полномочий по контролю оборота данных веществ. При этом указанные полномочия не были переданы ни одному из других ведомств. Частично надзор за пестицидами и агрохимикатами обеспечивает Роспотребнадзор, однако, по словам Мелано, «объективно назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте», к тому же при обнаружении небезопасных партий сотрудники Роспотребнадзора физически не успевают запретить их продажу.

Инициативу изъять полномочия у Россельхознадзора в своё время выдвинуло Минэкономразвития, и именно оно, как считает Мелано, «должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчёл и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов».

Представительница Россельхознадзора обратилась с призывом в кратчайшие сроки предоставить полномочия по контролю за оборотом пестицидов и агрохимикатов министерству сельского хозяйства РФ.