ИА «Ореанда-Новости» . В России начнут применять новую экспресс-систему выявления коронавируса. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Новая российско-японская тест-система начнёт применяться уже в апреле.

Сообщается, что новая разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» от компании EMG помогает получить практически 100% результат. Весь анализ занимает не более 30 минут. Данный тест позволит выявить COVID-19 на самых ранних стадиях.

Тесты уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на пользование в России.

В пресс-службе компании «ФосАрго», которая принимала участие в реализации проекта, рассказали, что в тестах применён метод изотермической молекулярной диагностики. Он способен сократить время тестирования в 4 раза.