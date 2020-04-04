В России анонсировали начало экспресс-тестирования на COVID-19
ИА «Ореанда-Новости». В России начнут применять новую экспресс-систему выявления коронавируса. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Новая российско-японская тест-система начнёт применяться уже в апреле.
Сообщается, что новая разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» от компании EMG помогает получить практически 100% результат. Весь анализ занимает не более 30 минут. Данный тест позволит выявить COVID-19 на самых ранних стадиях.
Тесты уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на пользование в России.
В пресс-службе компании «ФосАрго», которая принимала участие в реализации проекта, рассказали, что в тестах применён метод изотермической молекулярной диагностики. Он способен сократить время тестирования в 4 раза.
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